العراق والصين يتقاسمان نقاط مباراتهما الأولى في كأس آسيا تحت 23 سنة

شفق نيوز - الرياض

تقاسم المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم ونظيره الصيني، اليوم الخميس، نقاط مباراتهما الأولى ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وفرض التعادل السلبي نتيجته على المباراة التي جرت بين العراق والصين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في إطار لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، والتي انطلقت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

ويلعب العراق ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا والصين وتايلاند.

وانتهت المواجهة الأولى ضمن المجموعة ذاتها بفوز منتخب أستراليا على منتخب تايلاند بنتيجة 2-1.

وانطلقت بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة أول أمس الثلاثاء، في مدينتي الرياض وجدة السعوديتين.