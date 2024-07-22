العراق والصومال يصدمان أولمبياد باريس بغياب كامل للنساء

شفق نيوز/ يدخل كل من العراق والصومال أولمبياد باريس 2024 دون أي عنصر نسائي، حيث لا توجد إناث في كلا البعثتين المشاركتين في دورة الألعاب الأولمبية، من بين 22 دولة عربية.

ويبلغ مجموع المشاركين من العراق في أولمبياد باريس 26 لاعباً بمختلف الرياضات، جميعهم من الذكور، خلافاً لجميع الدول العربية الأخرى، أما الصومال فيمتلك لاعباً واحداً فقط.

وفي ليبيا والسودان وسوريا وجزر القمر واليمن كان هناك حد أدنى لاعبة واحدة ضمن اللاعبين المشاركين.

وتشارك في منافسات أولمبياد باريس 2024، 21 دولة عربية برصيد تخطى 420 لاعبًا، وتأتي مصر في الصدارة العربية من حيث عدد اللاعبين المشاركين.

وتسجل أولمبياد باريس 2024 سابقة تاريخية بإنجاز المساواة بين الجنسين لأول مرة، بعد 128 عامًا على انطلاق الألعاب الأولمبية الحديثة، حيث سيتساوى لأول مرة، عدد المشاركين من الرجال والنساء في هذه النسخة، إذ ستُعطى أهمية متزايدة للأحداث النسائية مثل ماراثون السيدات الذي سيحل مكان ماراثون الرجال كحدث بارز في رياضة ألعاب القوى.

وتؤكد مديرة لجنة المساواة بين الجنسين في اللجنة الأولمبية الدولية، ماري سالوا، أن "المساواة بين الجنسين تحقق لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية".

وتشير إلى أن هذا الإنجاز هو نتيجة لجهود طويلة وشاملة لتعزيز مشاركة النساء في جميع الرياضات الأولمبية، مما يعكس التوجهات العالمية نحو المساواة والعدالة.