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العراق واستراليا يتأهلان لربع نهائي كأس آسيا دون 23 عاماً

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-07T16:13:44+0000
العراق واستراليا يتأهلان لربع نهائي كأس آسيا دون 23 عاماً

شفق نيوز/ تأهل المنتخبان الأولمبيان العراقي والاسترالي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إلى ربع نهائي كأس آسيا دون سن 23 عاماً، فيما ودع المنتخب الأردني البطولة بعد خسارته أمام استراليا.

وحل المنتخب العراقي وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاطٍ جمعها من تعادلين مع الأردن 1-1، وأستراليا 1-1، وفوزه اليوم على الكويت بنتيجة 3-1.

وتصدرت أستراليا ترتيب المجموعة في اختتامِ دور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد فوزه على الاردن الذي ودع نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما من الباب الخلفي، بعد خسارته اليوم أمام أستراليا 0-1، في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الثانية والتي تستضيفها أوزبكستان.

وأحرز هدف الفوز الثمين لأستراليا، اللاعب رامي نجارين في الدقيقة 61 من علامة الجزاء.

وكان ترتيب فرق المجموعة الثانية: منتخب استراليا 7 نقاط، والعراق 5 نقاط، ثم الاردن 4 نقاط، والكويت من دون نقاط.

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