العراق.. إنجاز مزدوج في بطولة "دريفت" الدولية لقفز الحواجز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الأحد، تحقيق إنجازات مميزة في بطولة "دريفت" الدولية لقفز الحواجز التي تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي إحدى أبرز البطولات المؤهلة لكأس العالم.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الفارس العراقي زيد النجيفي نجح في تقديم أداء لافت على مدار أيام البطولة، حيث احتل المركز الخامس في شوط السمول والمركز الثالث في شوط تأهيلي للجائزة الكبرى، ليواصل تألقه بحصوله على المركز الثالث في شوط السمول ضمن كأس وزارة التعليم.

واختتم النجيفي مشاركته المميزة أمس السبت بتحقيق المركز الثاني في شوط نهائي السمول والمركز الأول في شوط نهائي الميديم، ليؤكد مكانته كأحد أبرز فرسان العراق الدوليين.

كما شهدت البطولة تألقاً لافتاً للفارس مصعب النجيفي، الذي نجح في تحقيق المركز الرابع في شوط الميديم تور، ليضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة النجاحات التي يحققها الفرسان العراقيون في المحافل الدولية، وتأتي هذه النتائج لتعكس تطور رياضة الفروسية العراقية وحضورها المتزايد على الساحة العالمية.