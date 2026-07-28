العراق ممثل العرب الوحيد في بطولة آسيا لطائرة السيدات المؤهلة للأولمبياد

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، يوم الثلاثاء، مشاركة 12 منتخباً في بطولة آسيا للسيدات 2026، المقرر اقامتها في مدينة تيانجين الصينية خلال الفترة من 21 إلى 30 آب/أغسطس المقبل، والتي تعد مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس انجلوس 2028.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي للسيدات سيكون الممثل العربي الوحيد في البطولة القارية، في إنجاز يعكس الحضور الفعّال للكرة الطائرة النسوية العراقية على المستوى الآسيوي".

وأوضح اللاوندي أن "المنتخبات المشاركة هي العراق والصين (البلد المضيف) وإيران واستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ وإندونيسيا وكازاخستان وتايلاند وفيتنام والصين تايبيه".

وأضاف، أن "البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبات المنتخب الوطني لاكتساب الخبرة والاحتكاك بمنتخبات تعد من أبرز القوى على الساحتين الآسيوية والعالمية"، مؤكداً أن "المشاركة ستكون اختباراً حقيقياً لقدراتهن وفرصة لإبراز مستواهن في محفل قاري كبير".

وأشار إلى أن "النسخة الحالية تعد الـ23 في تاريخ البطولة، وتشهد مشاركة 12 منتخباً آسيوياً، كما تكتسب أهمية إضافية لكونها إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028".

وجرت اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس آسيا 2026 للكرة الطائرة للسيدات وأوقعت المنتخب الوطني العراقي في المجموعة الأولى (A)، إلى جانب منتخبات الصين (البلد المستضيف)، والصين تايبيه، وإيران.