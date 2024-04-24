العراق أمام فرصة أخيرة وصعبة لبلوغ مونديال الصالات

شفق نيوز/ منحت أوزبكستان، فرصة للمنتخب العراقي لكرة الصالات، من أجل التأهل لكأس العالم، بعد فوزها على فيتنام بهدفين مقابل هدف.

ويواجه منتخب العراق، نظيره الأفغاني، يوم الجمعة المقبل، والفائز سيواجه الفائز من مباراة قيرغيزستان وفيتنام، ويتأهل منتخب واحد ليكمل الأضلاع الأربعة إلى كأس العالم.

وفقد العراق فرصة بلوغ المونديال مباشرة بعد خسارته أمام تايلاند اليوم 3-2، ليبقى ينتظر فوز أوزبكستان على فيتنام الذي تحقق اليوم.

ويخوض المنتخب العراقي مباريات أصحاب المراكز من 5 إلى 8 لتحديد رابع الفرق المتأهلة للمونديال.