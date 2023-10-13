العراق إلى جانب 6 منتخبات في بطولة "الواعدات" الثانية لكأس غرب آسيا

شفق نيوز / أفادت عضوة اتحاد الكرة، رئيسة اللجنة النسوية، رشا طالب، يوم الجمعة، بأن العراق سيشارك في قرعة بطولة غرب آسيا للسيدات "الواعدات" المقررة يوم 19 تشرين الأول الجاري.

وقالت طالب، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي للسيدات سيشارك في بطولة غرب آسيا للواعدات"، مؤكدة "تحديد موعد انطلاقها في الثلاثين من تشرين الثاني المقبل، إلى جانب منتخبات البحرين وسوريا وعُمان ولبنان وفلسطين والأردن".

وأضافت أن "الجهاز الفني للمنتخب، توصل إلى القناعة الكافية في اختيار اللاعبات لتمثيل العراق في البطولة المقبلة المقررة في الأردن نهاية تشرين الثاني المقبل"، مشيرة إلى أن "معسكراً تدريبياً سيسبق البطولة لواعدات العراق بغية الاستعداد الأمثل قبل انطلاق البطولة بأيام".

ولفتت طالب، إلى أن "البطولة تأتي في سياق استراتيجية الاتحادات الآسيوية الخاصة بالقطاع النسوي التي تركز على الاهتمام به، سواء على مستوى البطولات التنافسية أم على صعيد الأنشطة النسوية".

وأوضحت أن "الاتحاد العراقي لكرة لقدم، بدأ يهتم بشكل كبير جدا بكرة قدم السيدات والتركيز على فئة الواعدات لانها تعد النواة الحقيقية لمنتخبات المستقبل النسوية لفئة المتقدمات وان اختيار الواعدات يأتي وفق آلية فنية دقيقة لاختيار المتميزات".

يذكر أن لبنان استضافت البطولة الأخيرة لمنافسات غرب آسيا للواعدات، وتُوّجن واعدات المنتخب الأردني فيها باللقب.