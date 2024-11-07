العراق إلى جانب الأردن والسعودية وكوريا الشمالية بنهائيات كأس آسيا للشباب

شفق نيوز/ وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً في الصين، يوم الخميس، منتخب العراق في المجموعة B إلى جانب منتخبات الأردن والسعودية وكوريا الشمالية.

ويغادر وفد منتخب الشباب العراقي إلى طشقند لمواجهة نظيره الأوزبكي في العاشر من الشهر الجاري ليدخل معسكراً تدريبياً يخوض خلاله مباراتين تجريبيتين.

ويواجه نظيره الأوزبكي تجريبياً في العاصمة طشقند يومي 15 و18 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري تحضيراً لنهائيات كأس آسيا في الصين شهر شباط/ فبراير من العام المقبل.

وكشف مدرب المنتخب عماد محمد القائمة النهائية التي ضمت، كلاً من: وسام علي، وليث ساجد، ورضا محمد فرحان، وسجاد محمد نامق، وآدم طالب، ومحمد غالب، وموسى علاء، وعباس عدنان، ومسلم موسى، وحسين فاهم، وحسن عماد، وياسر وسام، وأموري فيصل، وعلي مخلد، وأمير فياض، وليث ضياء، ويوسف قاسم، وسيداد حاجي، وكرار جعفر، وأحمد جاسم، ومصطفى نواف، واريز خوشناو، وأيمن لؤي، وعلي أكبر طاهر، ومصطفى قابيل، وحيدر حمد.