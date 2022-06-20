العراق للناشئين يفتتح منافسات غرب آسيا امام اليمن بالأخضر

شفق نيوز/ يواجه منتخب العراق للناشئين، اليوم الاثنين، نظشره المنتخب اليمني في مباراة افتتاح منافسات غرب آسيا بالاردن.

وأقيم اليوم، المؤتمرُ الفني الخاص بمباراة ناشئي العراق واليمن ضمن افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا تحت سن ١٧ عاماً التي تستضيفها مدينةُ العقبة في الأردن.

وسيرتدي المنتخب العراقي القمصان الخضراء بالكامل، فيما يرتدي حارس مرماه الأصفر الكامل، بينما سيرتدي منتخب اليمن الأحمر والسراويل السوداء، فيما يرتدي حارس مرماه الزي الرصاصي الكامل.

ويفتتحُ المنتخب العراقي للناشئين منافسات غرب آسيا في مواجهة منتخب اليمن في الساعة السادسة مساءً على ملعب العقبة.