العراق في مواجهة السعودية صاحبة الأرض في افتتاحية بطولة التضامن لكرة اليد

شفق نيوز – الرياض

يخوض المنتخب العراقي لكرة اليد، أولى مبارياته في منافسات بطولة التضامن الإسلامي التي تنطلق اليوم الجمعة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة وترقب للأداء الذي ستقدمه المنتخبات المشاركة.

وقال رئيس اتحاد اللعبة أحمد رياض لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الوطني يبدأ مشواره في البطولة، بخوض مباراته الافتتاحية اليوم الجمعة أمام نظيره السعودي مستضيف البطولة".

وأضاف ان "المباراة من المتوقّع أن تكون قوية، وتأتي ضمن مباريات المجموعة الثانية، ونحن نتطلّع من خلال مواجهة المنتخب اليوم إلى تحقيق بداية قوية تعزز حظوظه في المنافسة".

وبيّن رياض، أن "المباراة ستقام في الصالة الرياضية بالمجمع الأولمبي عند الساعة الرابعة عصراً".

وأنهى المنتخب العراقي تحضيراته الفنية والبدنية أمس الخميس، على أمل الظهور بصورة إيجابية تعكس جاهزيته لهذه المشاركة الدولية المهمة.

وأوقعت القرعة، المنتخب العراقي لكرة اليد، في المجموعة الثانية إلى جانب كل من السعودية، البحرين والكويت.

وتستضيف الرياض السعودية، دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة في الفترة من 7 ولغاية 21 تشرين الثاني / نوفمبر من العام الحالي.

وكان وفد منتخب العراق لكرة اليد، وصل يوم الاثنين الماضي، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي.