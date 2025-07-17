العراق في مجموعة نارية مع السعودية وإندونيسيا بتصفيات المونديال

شفق نيوز- بغداد

أسفرت قرعة الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي أُقيمت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وإندونيسيا.

وضمّت المجموعة الأولى كلاً من قطر والإمارات وسلطنة عمان، بينما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق وإندونيسيا، وذلك بعد تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين من ثلاثة فرق.

وقسم الاتحاد الآسيوي المنتخبات إلى ثلاثة مستويات، جاءت كالتالي: المستوى الأول: قطر، السعودية المستوى الثاني: العراق، الإمارات المستوى الثالث: سلطنة عمان، إندونيسيا

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباريات هذا الدور ستُقام في قطر والسعودية، خلال الفترة من 8 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويشارك في هذا الدور ستة منتخبات احتلت المراكز الثالث والرابع في الدور الثالث من التصفيات، وسيتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليكتمل بذلك عدد المقاعد الآسيوية المباشرة إلى ثمانية.

وكانت ستة منتخبات قد ضمنت تأهلها المباشر سلفاً، وهي: الأردن، إيران، أوزبكستان، أستراليا، اليابان، وكوريا الجنوبية.