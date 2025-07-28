العراق في مجموعة "نارية" في بطولة كأس الخليج للشباب

شفق نيوز- الرياض

أوقعت القرعة منتخب شباب العراق في المجموعة (B)، إلى جانب منتخبات عمان والبحرين ومصر في بطولة كأس الخليج دون 20 عاماً.

وتستضيف مدينة أبها في السعودية بطولة كأس الخليج للشباب للفترة من 28 آب حتى 9 أيلول المقبلين.

وتتألف المنتخبات المشاركة في بطولة الشباب الخليجية 2025، من العراق والسعودية البلد المستضيف للبطولة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين واليمن ومصر.

ووفقاً لنظام البطولة، فإن المنتخبات تقسم إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، تمهيداً لتحديد المتوج باللقب.

وتُعد هذه البطولة الأولى من نوعها للفئات السنية التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي، وتأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد لتطوير المواهب الناشئة في دول الخليج، بهدف تعزيز قدرات اللاعبين الشباب وإعدادهم لتمثيل منتخباتهم الوطنية في المستقبل.