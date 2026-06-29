العراق في مجموعة نارية ببطولة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا للرجال للكرة الطائرة عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية، وسلطنة عُمان (البلد المضيف)، ولبنان.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، حبيب اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد، وبالاتفاق مع المدير الفني علاء خلف، قرر مغادرة المنتخب الوطني إلى سلطنة عُمان يوم الأحد الموافق 12 تموز المقبل، للدخول في معسكره الأخير استعداداً للمشاركة في البطولة".

وأضاف أن المجموعة الثانية تضم أربعة منتخبات قوية، هي العراق والسعودية وسلطنة عُمان ولبنان، فيما تضم المجموعة الأولى ثلاثة منتخبات فقط، هي قطر والكويت وسوريا.

وأشار اللاوندي، إلى أن المنتخب الوطني يواصل استعداداته من خلال تدريبات مكثفة يقودها المدرب الوطني علاء خلف، والتي تُقام في قاعة نادي مصافي الشمال بمحافظة صلاح الدين.

وتابع قائلاً إن لاعبي المنتخب عازمون على تحقيق نتائج مشرفة للكرة الطائرة العراقية في البطولة التي تستضيفها سلطنة عُمان خلال شهر تموز المقبل، بمشاركة نخبة من منتخبات غرب آسيا.