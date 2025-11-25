العراق في قرعة كأس العالم للمرة الأولى منذ 4 عقود

شفق نيوز- بغداد

تلقى المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، دعوة رسمية من "الفيفا" هي الأولى منذ أربعة عقود لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقررة في العاصمة الأميركية واشنطن بداية الشهل المقبل.

ومن المقرر أن تُقام القرعة يوم الجمعة الموافق 5 كانون الأول/ ديسبمر، في حدث يُعد علامة بارزة لمسيرة الكرة العراقية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن التقديرات المتداولة حول نظام القرعة المعتمد من "الفيفا" سيجنب منتخب العراق مواجهة قطبي الكرة الأميركية الجنوبية، منتخبي البرازيل أو الأرجنتين في دور المجموعات، في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب العراق، الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام في نهائي أحد مساري الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026 في كرة القدم المقرر في أميركا الشمالية، بحسب القرعة التي أُجريت في مقر الاتحاد الدولي "فيفا" في زيوريخ مؤخراً.

ويُقام الملحق نهاية شهر آذار/ مارس من العام المقبل في المكسيك، ليتأهل الفائز من المسار إلى النهائيات التي يشارك فيها 48 منتخباً للمرة الأولى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.