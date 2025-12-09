العراق في ربع نهائي كأس العرب.. جدول المواجهات الكاملة

شفق نيوز- الدوحة

اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب "قطر 2025"، مساء اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء مباريات الجولة الثالثة الختامية في المجموعتين الثالثة والرابعة.

وبعد منافسات مثيرة، تأهلت الجزائر إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة، إثر فوزها على العراق بهدفين دون رد، بينما خطفت الإمارات بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثالثة بعد انتصارها على الكويت بثلاثية لهدف، مستفيدة من خسارة مصر الثقيلة (0-3) أمام الأردن الذي ضمن تأهله سابقاً كمتصدر للمجموعة.

وبذلك، باتت المنتخبات الثمانية المتنافسة على لقب البطولة في الأدوار الإقصائية كالآتي:

من المجموعة الأولى: سوريا وفلسطين

من المجموعة الثانية: السعودية والمغرب

من المجموعة الثالثة: الأردن والإمارات

من المجموعة الرابعة: العراق والجزائر

مواجهات ومواعيد ربع نهائي كأس العرب 2025:

- الخميس 11 كانون الأول/ ديسمبر 2025

المغرب × سوريا – 17:30 بتوقيت بغداد

فلسطين × السعودية – 20:30

- الجمعة 12 كانون الأول/ ديسمبر 2025

الأردن × العراق – 17:30

الجزائر × الإمارات – 20:30

🚨 كأس العرب 2025 – جدول مباريات دور ربع النهائي .🤩✅#كأس_العرب | #FIFArabCup pic.twitter.com/QEi9Jx2HkC — كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) December 9, 2025

وطُرحت تذاكر مباراة المنتخب العراقي في الدور ربع النهائي للجمهور بعد انتهاء مباراته مع الجزائر مباشرة، وفقاً لما أعلنته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025.

وأوضحت اللجنة أن تذاكر المباراة متاحة للجمهور بعد الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لبيع تذاكر البطولة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن اللجنة أعلنت "جاهزيتها الكاملة لاستقبال الجماهير العراقية"، مشيرة إلى أنها "تتوقع تسجيل إقبال واسع ومتزايد من قبل الجمهور العراقي الراغب في حضور اللقاء ودعم المنتخب الوطني في المرحلة الحاسمة من البطولة".