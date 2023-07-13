العراق في دورة الجزائر.. رباع يخفق والأثقال تنتظر الذهب وخسارة غير متوقعة للسلة

شفق نيوز/ أخفق الرباع العراقي وزن 73 "مصطفى انور جواد" في رفعتي الخطف والنتر وحل في المركز الثامن والأخير في منافسات رفع الأثقال .

وقال رئيس الاتحاد العراقي محمد كاظم مزعل لوكالة شفق نيوز، نأمل اليوم في تحقيق رباع منتخبنا صفاء راشد في وزن 89 كغم ذهبية البطولة كونه مؤهل لذلك من خلال الأرقام التي حققها سابقا .

واوضح ان املنا كبير جدا بتحقيق راشد ذهبية للعراق تضاف إلى خزائن الاتحاد العراقي .

من جانب اخر، مني منتخب العراق لكرة السلة 3x3 بخسارة مفاجئة مع منتخب قطر ضمن منافسات الدورة العربية بنتيجة ( 13 – 11 ) نقطة، وهي المباراة الثالثة له بعد فوزين على المنتخب الليبي بنتيجة ( 15 – 10 )، وعلى المنتخب السعودي (16 – 14 ).