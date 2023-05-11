العراق في بطولة الامارات الدولية للسباحة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية عن مشاركة العراق في بطولة الامارات الدولية المقررة في مدينة دبي .

وقال نائب رئيس الاتحاد هاشم الخزرجي لوكالة شفق نيوز، ان العراق قرر المشاركة في بطولة الإمارات الدولي بعد أن أقر الاتحاد العراقي للعبة ذلك في اجتماعه الاخير .

واضاف ان البطولة ستنطلق منتصف الشهر المقبل بمشاركة سباحي دول العالم المختلفة بضمنها العراق .

وبين أن منافسات البطولة حددت للفئات العمرية من 8-12 عاماً وهذه الفئة تعد الأهم لإعداد جيل يمثل المنتخب الوطني سيما في فعالية السباحة التي لابد أن تبدأ باعمار صغيرة.

وكان الاتحاد العراقي للسباحة اقام بطولة الاندية العراقية للسباحة الاولمبية وتوج فيها الجيش بالمركز الأول والحشد الشعبي ثانيا ثم فريق نادي الشرطة ثالثا .