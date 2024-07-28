العراق في باريس 2024.. حظوظ معدومة والأمل مع الرباع علي عمار

شفق نيوز/ يشارك العراق بأربعة رياضيين ضمن العاب مختلفة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، الى جانب 18 لاعباً لكرة القدم، وهم السباح "حسن علي خليل" والرباع "علي عمار يسر" وعداء العاب القوى "طه حسين" ولاعب الجودو "سجاد غانم" الذي تم إيقافه بسبب اكتشاف تناوله المنشطات.

وكالة شفق نيوز استطلعت آراء أصحاب الشأن الذين أكدوا أن الحظوظ معدومة بحصول العراق على أوسمة اولمبية، بينما رأى رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال أن الأنظار تتجه صوب الرباع العالمي "علي يسر" إذ ستكون الآمال معقودة عليه في تحقيق الانجاز وإسعاد العراقيين بعد ميدالية يتمية عمرها 64 عاما.

حظوظ ضعيفة للسباحة العراقية

نائب رئيس اتحاد السباحة هاشم الخزرجي يقول لوكالة شفق نيوز، ان السباح العراقي حسن علي خليل يواصل تدريباته في القرية الأولمبية بباريس تحت إشراف المدرب مصطفى خضير استعدادا للمشاركة في منافسات السباحة بالدورة الأولمبية .

‏وأضاف أن السباح حسن علي "100 م فراشة"يبدأ منافساته يوم 2 من شهر آب المقبل، مؤكدا أن الهدف من المشاركة هو الاحتكاك مع دول كبيرة وكذلك كسر رقمه الخاص والحصول على رقم عربي جيد، مشيرا الى أن "حظوظنا ضعيفة جدا في تحقيق وسام أولمبي قياسا إلى الأرقام المعلومة لدينا لأبطال العالم".

‏تدريبات مكثفة للعداء العراقي

بينما قال المدير الفني للاتحاد العراقي لألعاب القوى زيدون جواد لوكالة شفق نيوز، إن العداء العراقي طه حسين يواصل تدريباته المكثفة في القرية الأولمبية بباريس تحت اشراف المدرب خزعل جبار سباهي استعدادا للمشاركة في سباق ركض 100 متر.

‏وأشار إلى أن "آخر رقم حصل عليه العداء طه ، 10،24 ثا وهو رقم غير رسمي ، اما الرقم الرسمي فكان 10،36 ثا ".

‏وأوضح أن "منافسات الدورة تشهد عدائين على مستوى عالي يشاركون من كافة دول العالم في فعالية الـ100 متر ومن الصعب حصول عدائنا على أي وسام أولمبي لكن مشاركته ستكون مفيدة من ناحية التطور وكسب الخبرة".

رفع الاثقال "متفائلة" ‏

في حين أبدى رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال محمد كاظم مزعل تفاؤله، بمشاركة الرباع علي عمار يسر بوزن 102 كيلو غرام، مؤكدا لوكالة شفق نيوز، أن الرباع علي رفع من جرعاته التدريبية وانه يواصل تدريباته تحت اشراف والده المدرب عمار يسر استعدادا لخوض المنافسات.

‏وأشار مزعل إلى أن الوقت مازال مبكرا لمنافسات الأثقال في الدورة الأولمبية، لافتاً إلى أن منافسات بطلنا علي تقام بحسب الأوزان إذ أنها ستبدأ يوم 10 آب المقبل.

وقال أيضا "أملنا كبير في حصوله على أحد الأوسمة للعراق رغم قوة المنافسين المشاركين في الأولمبياد والذين يعدون ابطالاً للعالم".

واستقبلت الجماهير الرياضية، التي حضرت حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الجمعة الماضي ، الوفد العراقي المشارك في الحفل بالتصفيق والترحاب الكبيرين طيلة فترة مرور القارب الذي كان يحمل الوفد العراقي في نهر السين الذي أقيم عليه الحفل.

ومثّل الوفد خلال الاستعراض ، رئيس البعثة العراقية هرده رؤوف، وإدارية البعثة آيسن لواء، وحامل علم العراق، الرباع علي عمار يسر، والعداء طه حسين، والسباح حسن علي، ومدرب منتخب رفع الأثقال عمار يسر، ومدرب منتخب ألعاب القوى خزعل جبار.

‏يذكر أن العراق حصل على وسام أولمبي واحد في تاريخه عن طريق الرباع عبد الواحد عزيز في أولمبياد روما عام 1960.