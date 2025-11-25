العراق في الوعاء الرابع بقرعة كأس العالم 2026 في حال تأهله

شفق نيوز- زيوريخ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المنتخب العراقي سيكون في الوعاء الرابع للقرعة النهائية الخاصة بكأس العالم 2026.

ووفقاً لإعلان "الفيفا"، سيكون منتخب العراق، في حال تأهل رسمياً إلى المونديال، إلى جانب كل من الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، ونيوزيلندا، إضافة إلى أربعة منتخبات متأهلة من الملحق الأوروبي، ومنتخبين من الملحق العالمي.

ومن المقرر انطلاق نهائيات كأس العالم يوم الخميس الموافق 11 حزيران/ يونيو 2026، وحتى الأحد 19 تموز/ يوليو من العام نفسه.

أما بقية الأوعية التي أعلنها "الفيفا"، فجاء في الوعاء الأول كل من كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأميركية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنكلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، وألمانيا.

في حين يضم الوعاء الثاني كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، وأستراليا.

ويضم الوعاء الثالث النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، وجنوب أفريقيا.

وتلقى المنتخب العراقي لكرة القدم، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من "الفيفا" هي الأولى منذ أربعة عقود لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقررة في العاصمة الأميركية واشنطن بداية الشهل المقبل.

ومن المقرر أن تُقام القرعة يوم الجمعة الموافق 5 كانون الأول/ ديسبمر، في حدث يُعد علامة بارزة لمسيرة الكرة العراقية.

ويواجه منتخب العراق، الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام في نهائي أحد مساري الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026 في كرة القدم المقرر في أميركا الشمالية، بحسب القرعة التي أُجريت في مقر الاتحاد الدولي "فيفا" في زيوريخ مؤخراً.

ويُقام الملحق نهاية شهر آذار/ مارس من العام المقبل في المكسيك، ليتأهل الفائز من المسار إلى النهائيات التي يشارك فيها 48 منتخباً للمرة الأولى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.