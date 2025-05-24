العراق في المستوى الثاني.. قرعة كأس العرب تُسحب غداً في الدوحة

شفق نيوز/ تُسحب غداً الأحد، قرعة بطولة كأس العرب 2025 في العاصمة القطرية الدوحة، وسط ترقّب كبير من الجماهير العربية، بمشاركة 16 منتخباً.

ويأتي منتخب العراق في المستوى الثاني من التصنيف، إلى جانب منتخبات تونس والسعودية والأردن.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 1 إلى 18 حزيران/ ديسمبر المقبل، وسط استعدادات تنظيمية كبيرة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة عن جوائز مالية تتجاوز 36.5 مليون دولار، في سابقة تاريخية ترفع من قيمة البطولة إلى مصاف المنافسات الدولية الكبرى.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن تفاصيل تصنيف المنتخبات المشاركة، والتي جاءت على النحو التالي:

• المستوى الأول: قطر – الجزائر – المغرب – مصر

• المستوى الثاني: تونس – السعودية – العراق – الأردن

• المستوى الثالث: الإمارات – الفائز من عمان × الصومال – الفائز من البحرين × جيبوتي – الفائز من سوريا × جنوب السودان

• المستوى الرابع: الفائز من فلسطين × ليبيا – الفائز من لبنان × السودان – الفائز من الكويت × موريتانيا – الفائز من اليمن × جزر القمر

كما تقرر إقامة مباريات التصفيات المؤهلة خلال يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في قطر، لتحديد المنتخبات السبعة التي ستلتحق بمرحلة المجموعات.