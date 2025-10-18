العراق في المستوى الثاني بقرعة كأس آسيا 2027

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة كأس آسيا 2027، حيث حل المنتخب العراقي في المستوى الثاني ضمن التصنيف الرسمي.

وضم المستوى الأول كلاً من السعودية (البلد المضيف)، واليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وقطر، فيما جاء إدراج العراق في المستوى الثاني استناداً إلى نتائجه الأخيرة في التصفيات والمسابقات القارية.

فيما ضم المستوى الثاني إلى جانب العراق، كلاً: من منتخبات، أوزبكستان، والأردن، والإمارات، وسلطنة عمان، وسوريا، بينما ضم المستوى الثالث منتخبات البحرين، والصين وفلسطين، وقيرغيزستان، و أندونيسيا، في حين وقع في المستوى الرابع الكويت إلى جانب 5 منتخبات ستتأهل إلى النهائيات لاحقاً.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة البطولة خلال الأشهر المقبلة تمهيداً لانطلاق النهائيات في السعودية عام 2027.

ويعد كأس آسيا 2027 هو النسخة الـ19 من كأس آسيا، وهي بطولة كرة القدم الدولية للرجال التي تقام كل أربع سنوات في آسيا وينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويشارك في البطولة 24 منتخباً بعد التوسعة في نسخة 2019، و ستقام في 7 كانون الثاني/ يناير حتى 5 شباط/ فبراير عام 2027 في السعودية.

يذكر ان منتخب العراق حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات بعد سلسلة نتائج إيجابية و انتصارات على منتخبات آسيوية خلال التصفيات المؤهلة للنهائيات.