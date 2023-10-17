العراق في المجموعة الأولى بمنافسات بطولة كأس "ديفز" الدولية للتنس

شفق نيوز/ أوقعت قرعة كأس "ديفز" الدولية للتنس التي جرت مساء اليوم الثلاثاء في مدينة إنطاليا التركية، المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب سوريا والإمارات وسنغافورة.

وذكر النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي للتنس، أسعد شاكر، لوكالة شفق نيوز، أن يوم غد الأربعاء ستنطلق تصفيات كأس العالم "كأس ديفيز" في تركيا ويتألف المنتخب العراقي للرجال من أربعة لاعبين هم، عبد الله علي، ومحمد هاشم، ومحمد أبو زيد، وعادل مصطفى، يقودهم المدرب أكرم مصطفى.

وبين أن أن المجموعة الثانية بحسب القرعة، ضمت منتخبات الكويت وكوام وتركمستان وقيرغستان، مضيفاً أنه من كل مجموعة سيتأهل منتخبان للعب بأسلوب التقاطع ومنه يتأهل فريقان إلى المجوعة الثالثة.

وأشار إلى أن المنتخب العراقي سيخوض أولى مواجهاته في افتتاح البطولة يوم غد بلقاء نظيره الإماراتي في الساعة العاشرة صباحا.

يذكر أن الاتحاد العراقي للتنس أقام معسكراً تدريبياً للمنتخب في مدينة إنطاليا التركية استمر لمدة 20 يوماً استعداداً لاستحقاق كأس "ديفز" الدولية المؤهلة لكأس العالم.