العراق في المجموعة الخامسة بتصفيات آسيا تحت 17 عاماً

العراق في المجموعة الخامسة بتصفيات آسيا تحت 17 عاماً
2025-08-07T08:43:01+00:00

شفق نيوز- بغداد

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ووضعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الخامسة التي تستضيف مبارياتها في العاصمة الأردنية عمان للمدة 22 - 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتشارك في التصفيات منتخبات آسيا للناشئين، ويتأهل فريق واحد من كل مجموعة إلى النهائيات التي تحتضنها المملكة العربية السعودية العام المقبل.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon