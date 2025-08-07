العراق في المجموعة الخامسة بتصفيات آسيا تحت 17 عاماً
شفق
نيوز- بغداد
أجرى
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً التي
تحتضنها العاصمة الأردنية عمان في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ووضعت
القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الخامسة التي تستضيف مبارياتها في العاصمة الأردنية
عمان للمدة 22 - 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق
نيوز.
وتشارك
في التصفيات منتخبات آسيا للناشئين، ويتأهل فريق واحد من كل مجموعة إلى النهائيات التي
تحتضنها المملكة العربية السعودية العام المقبل.