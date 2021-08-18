العراق على موعد مع "الأوسمة الملونة" في طوكيو 2020

شفق نيوز / تغادر صباح يوم غد الخميس، بعثة اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، للمشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020، التي تستضيفها اليابان خلال المدة من 24 آب ولغاية 5 أيلول المقبل.

وينافس العراق في خمس ألعاب وهي (القوس والسهم، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، والمبارزة، وتنس الطاولة).

وتتوجه البعثة العراقية الى إسطنبول في طريقها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، في رحلة تمتد لمدة 11 ساعة متواصلة من مطار أتاتورك إلى مطار هانيدا الدولي.

وسيكون في استقبال البعثة في طوكيو رئيس البعثة عبيد الغزي، ومترجم البعثة سعد قاسم، اللذان غادرا قبل 4 أيام لاستكمال إجراءات الضيافة في القرية البارالمبية.

قبل السفر

وخضعت البعثة العراقية قبل السفر إلى إجراءات الفحص المختبري لأخذ المسحات والتأكد من عدم إصابة أحد أفرادها بفيروس كورونا، كما اجتمع رئيس اللجنة البارالمبية، الدكتور عقيل حميد والأمين العام للجنة الدكتورة كوثر حسين، وقدموا موجزا عن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المضيفة للوقاية من الوباء العالمي، وضرورة التقيد بالتعليمات وعدم الاختلاط واتخاذ أقصى تدابير الوقاية خشية الإصابة بالمرض وحرمان العراق من أوسمة متوقعة استنادا إلى تاريخ الإنجاز البارالمبي.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية، لوكالة شفق نيوز، إن "البعثة العراقية استعدت للحدث العالمي عبر أربع معسكرات تدريبية داخلية وخارجية كان آخرها في تركيا، وامتد من 20 تموز ولغاية 8 آب الجاري، حيث أمنت جميع الاحتياجات المطلوبة وذللت العقبات التي من شأنها أن تؤثر على استعدادات الرياضيين.

وأضاف حميد، أن "هذه الاستعدادات جاءت رغم الميزانية المحدودة للجنة البارالمبية إلا أن وزارة الشباب والوزير عدنان درجال، لم يقصرا في توفير كل ما من شأنه دعم الرياضيين لتحقيق النتائج المرجوة من المشاركة، وكانت متابعة الوزير وحثه المستمر أكبر الأثر في نفوس الرياضيين بالاستعداد للدورة".

وأوضح أن "اللجنة البارالمبية وفرت تجهيزات رياضية ورسمية لأفراد البعثة من أفضل المناشئ العالمية من أجل الظهور بشكل يشرف اسم البلد"، مردفاً بالقول "نتوقع أن نحصد الأوسمة كما في المشاركات السابقة التي شهدت حصد العديد منها".

البعثة العراقية

وتتألف البعثة الباراولمبية في طوكيو 2020، من 38 شخصاً بينهم 19 رياضياً، 5 لاعبات و14 لاعباً، ويتضمن الوفد الإداري والفني من الدكتور عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، والدكتورة كوثر حسين الأمين العام للجنة، وعبيد الغزي رئيس البعثة، وجبار طارش إداري اتحاد رفع الأثقال، ومهدي باقر رئيس اتحاد ألعاب القوى، والحكم الدولي بالمبارزة سعد محمد، ومترجم البعثة سعد قاسم، ومدربي اتحاد رفع الاثقال الدكتور ثامر غانم ونجاح جوير، ورحيم فالح مدرب منتخب المبارزة، وجواد أبو الشون مدرب القوس والسهم، ووسام غالي ومازن حسين مدربا ألعاب القوى، وجمال جلال مدرب تنس الطاولة.

أما الوفد الرياضي، فيتكون من، الرباعة هدى مهدي، وزمن حسين لاعبة القوس والسهم، والعداءة فاطمة فاضل، ونجلة عماد لاعبة تنس الطاولة، وحنان ماجد وكوفان حسن وجراح نصار وولدان نزار وأحمد نعاس وحسين فاضل وعلي مبارك في ألعاب القوى.

بينما يشارك كل من عمار هادي وزين العابدين غيلان وحيدر ناصر في المبارزة، وفارس سعدون ورسول كاظم وعلي موحان وعباس محمد نيسان في رفع الأثقال، وسليمان فياض لاعب القوس والسهم، فضلا عن الوفد الإعلامي المؤلف من هشام السلمان والدكتور عمار طاهر وعماد الركابي وأحمد عريبي.

أوسمة سابقة

وحصدت اللجنة الباراولمبية خلال الدورات الباراولمبية الست السابقة، 13 ميدالية منوعة، فاز بها 9 رياضيين في ألعاب عدة، وبانتظار حصد المزيد من الأوسمة في اليابان وذلك منذ أول مشاركة لها في بارالمبياد برشلونة 1992 وحتى آخر مشاركة في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وحصل اللاعب أحمد عليوي على أول وسام باراولمبي برونزي للعراق في أول مشاركة عراقية في الدورات البارالمبية، في دورة برشلونة عام 1992 بفعالية رمي القرص في فئة (42) بتور بفعالية رمي القرص.

وبعد الغاء المشاركة العراقية في بارالمبياد اطلنطا عام 1996 وتعذر حصول العراق على الاوسمة في بارالمبياد سدني 2000, شهدت بارالمبياد اثينا 2004 حصول الرباع فارس سعدون على الوسام الفضي بوزن فوق 100كغم وبعد ثبوت تناول اللاعب الايراني المنشطات منح الوسام الذهبي لفارس سعدون ليكون أول وسام باراولمبي ذهبي للعراق، فيما حقق اللاعب ثائر عباس وساما برونزيا بوزن 5, 85.

وحقق اللاعب وسام كاظم محسن اول وسام فضي للعراق في بارالمبياد بكين عام 2008 واضاف الرباع ثائر عباس الوسام البرونزي وهو الوسام الخامس للعراق والثاني لثائر عليوي في الدورات البارالمبية.

وارتفعت حصيلة اللجنة البارالمبية من الأوسمة في بارالمبياد لندن 2012 عندما تمكن الرباع العراقي فارس سعدون من الحصول على الوسام الفضي برفع الأثقال وأحمد غني نعاس الوسام الفضي برمي الرمح وولدان نزار الوسام البرونزي برمي الرمح أيضاً.

وفي الدورة البارالمبية التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016، حصل العراق على خمسة أوسمة ملونة حققها جراح نصار وكوفان حسن في ألعاب القوى، بعد حصولهما على وسامين ذهبيين ورسول كاظم في رفع الأثقال وعمار هادي في المبارزة وولدان نزار في العاب القوى .

وتضم اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية 14 اتحاداً رياضياً هي: اتحاد ألعاب القوى، واتحاد رفع الأثقال، واتحاد المبارزة على الكراسي، واتحاد كرة الهدف للمكفوفين، واتحاد القوس والسهم، واتحاد السباحة، واتحاد كرة السلة على الكراسي، واتحاد كرة الطائرة جلوس، واتحاد التنس الأرضي، واتحاد تنس الطاولة، واتحاد الجودو، واتحاد ألعاب الصم، واتحاد الرماية للمكفوفين، واتحاد البوتشيا.