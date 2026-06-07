العراق على أعتاب قفزة جديدة في تصنيف الفيفا

شفق نيوز- بغداد

يقترب المنتخب العراقي من تحقيق تقدم جديد في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ قد يصعد إلى المركز 53 عالمياً في حال فوزه على منتخب فنزويلا في المباراة الودية المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب المعطيات الحالية، فإن الفوز سيضيف إلى رصيد المنتخب العراقي ما بين 5 و5.5 نقاط، ما يمنحه فرصة التقدم في التصنيف مستفيداً من عدم خوض منتخبات قطر ومالي ورومانيا أي مباريات ودية أخرى خلال هذه الفترة.

وفي المقابل، يخوض منتخب تشيلي، الذي يسبق العراق في التصنيف ويحتل المركز 55 عالمياً، مباراة ودية أمام منتخب الكونغو، حيث إن تعادله أو خسارته سيصب في مصلحة "أسود الرافدين"، فيما لن يكون لفوزه تأثير كبير على موقع المنتخب العراقي الذي يحتل حالياً المركز 56 عالمياً.

كما تبرز فرصة إضافية لارتقاء العراق إلى المركز 52 عالمياً قبل انطلاق مرحلة المجموعات، في حال خسارة منتخب كوستاريكا أمام منتخب إنكلترا في المواجهة الودية المرتقبة بينهما.

وفي سياق متصل، أسهم تعادل منتخب قطر أمام منتخب السلفادور من دون أهداف في تعزيز موقع المنتخب العراقي على المستوى القاري، إذ يحتل العراق حالياً المركز 56 عالمياً، ويتصدر منتخبات عرب آسيا، كما يأتي سادساً بين منتخبات القارة الآسيوية.

ويواصل المنتخب العراقي بذلك تقدمه في التصنيف الدولي، مع امتلاكه فرصة لتحقيق قفزة جديدة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.