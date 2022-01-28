العراق عضوا في الاتحاد العربي للمواي تاي

شفق نيوز/ حصل رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك، ثقة الجمعية العمومية للأتحاد العربي للمواي تاي وذلك لفوزه بعضوية المكتب التنفيذي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز؛ لقد جرت انتخاباته اليوم عبر منصة "الزوم" وبحضور (15) دولة عربية وبرئاسة السيد عبد الله النيادي رئيس الأتحاد العربي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

واضاف ان الجمعية العمومية للاتحاد العربي باركت فوز علك بهذا المنصب وذلك نظرا لجهوده الكبيرة في تطوير رياضة المواي تاي في العراق والإتحاد العربي، فضلا عن تحقيق العراق للعديد من الأوسمة والمراكز في البطولات الدولية والقارية والعربية التي أقيمت خلال السنوات القليلة الماضية.