العراق سادساً بالقفز على الحواجز في بطولة التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

حلّ الفارس العراقي فالح الدليمي، يوم السبت، بالمركز السادس في فعالية القفز على الحواجز في بطولة التضامن الإسلامي الجارية أحداثها في المملكة العربية السعودية.

وانطلقت المنافسات عند الساعة 5:40 مساءً على ميدان الفروسية في الجنادرية بالعاصمة الرياض.

وتنافس الفارس العراقي فالح الدليمي على النهائي في فعالية قفز الحواجز إلى جانب الفرسان المؤهلين لنهائيات دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وكان الدليمي قد حقق نتائج مميزة خلال الأدوار التأهيلية، ليضمن مقعده في النهائيات بين نخبة من أفضل الفرسان المشاركين.