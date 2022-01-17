العراق رئيساً لاتحاد غرب آسيا للكيك بوكسنغ

شفق نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقي "للكيك بوكسنغ" قاسم الواسطي، يوم الاثنين، بمنصب رئيس اتحاد اللعبة لغرب آسيا، بانتخابات جرت عبر الانترنت.

وذكر إعلام الاتحاد العراقي للعبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الهيئة العامة لرياضة الكيك بوكسنغ في اتحاد غرب آسيا، عقدت اجتماعاً عبر تطبيق "زوم" بمشاركة سبع دول من اصل عشر دول عضو في الاتحاد، وتم انتخاب الواسطي بالإجماع.

واشار الى انتخاب سمير عثامنة من فلسطين نائباً أولاً لرئيس الاتحاد، واحمد الوزان من البحرين نائباً ثانياً، ووصفي الشوابكه أمينا للسر العام، ورئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسنك باسل الشيخ، رئيساً فخرياً لاتحاد غرب آسيا.

يذكر ان قاسم الواسطي تمت اعادة انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسنغ.

من جهة اخرى، حدد المجتمعون بداية الشهر المقبل موعدا لأول اجتماع لاتحاد غرب آسيا في العراق، حيث سيتم وضع البرنامج السنوي لفعاليات الاتحاد وايضا عمل شعاراً خاصاً للاتحاد.

ويتمتع رئيس الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ قاسم الواسطي، بحضور متميز عربياً وآسيوياً ودولياً لما يمتلكه من شخصية قيادية ودراية كاملة بكل شؤون اللعبة.