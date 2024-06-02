العراق حلّ ثانياً وإيران اولاً وقطر بالمركز الثالث في ختام بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ أُختُتمت بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في محافظة البصرة بعد مضي 4 أيام على انطلاقها، وحلّ فيها العراق ثانياً فرقياً والمنتخب الايراني بالمركز الأول.

وقال زيدون جواد المدير التنفيذي لاتحاد العاب القوى العراقي لوكالة شفق نيوز، ان التنظيم كان على مستوى عال، وشهدت البطولة تسجيل اعلى حضور جماهيري في تاريخ البطولة .

واشار الى ان الاتحاد الاسيوي أبدى انبهاره ورضاه التام، وكذلك جميع الدول المشاركة واللاعبين بحسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم العالي، مبينا ان منتخب العراق تمكن من تحقيق المركز الثاني بعد المنتخب الإيراني الذي توج اولاً .

وبين ان جدول الميداليات العام للبطولة الخامسة لدول غرب آسيا للرجال والسيدات التي احتضنتها البصرة على مدار أربعة أيام كانت على النحو الآتي: 40 ميدالية لمنتخب إيران صاحب المركز الاول، ومنتخب العراق ثانيا وجمع 39 ميدالية، وقطر ثالثا وجمع 12 ميدالية، والسعودية رابعا وجمع 14 ميدالية، وعمان خامساً وجمع 10 ميداليات، والكويت سادسا وجمع 9 ميداليات، ولبنان سابعا وجمع 3 ميداليات، وسوريا ثامنا وجمع ميداليتين، واليمن تاسعا وجمع ميدالية واحدة .