العراق حلّ ثالثاً.. إيران تتوج بلقب فردي غرب آسيا للاسكواش في السليمانية

شفق نيوز/ اختتمت منافسات الفردي لبطولة غرب آسيا للإسكواش التى تقام على قاعة فندق كراند ميلينيوم في السليمانية، بتتويج إيران باللقب.

وتواجه في المباراة الختامية لاعب منتخب ايران سبيه اعتماديان ولاعب منتخب الكويت عمار التميمي.

وامتدت المباراة التي شهدت قمة الاثارة الى خمسة أشواط قبل أن يتمكن لاعب منتخب ايران من حسم النتيجة لصالحه.

وحلّ لاعبا منتخب العراق حسنين عبيد ومحمد فرمان في المركز الثالث مناصفة.

يذكر ان لعبة الاسكواش التي انضمت رسمياً إلى منافسات الأولمبياد اعتبارا من الدورة الأولمبية المقبلة، بدأت تحظى باهتمام ودعم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ويعول عليها في إحراز نتائج متقدمة في الدورة المقبلة.