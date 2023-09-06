العراق جاهز لبطولة تايلاند .. معنويات عالية في الوحدة التدريبية

شفق نيوز / أكد عضو اتحاد الكرة العراقي، مشرف المنتخب، أحمد الموسوي، يوم الأربعاء، أن وفد المنتخب الوطني يتمتع بمعنويات عالية وجاهز لخوض مبارياته في كأس ملك تايلند الدولية، المقررة في مدينة شنغماي التايلاندية، بمشاركة منتخبات العراق وتايلاند ولبنان والهند.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق العراقي جاهزا لخوض منافسات تايلاند استعداداً لمواجهة المنتخب الهندي غداً الخميس، بمستهل مشواره ضمن البطولة".

وأضاف أن "اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة، حيث شارك 23 لاعباً في أول وحدة تدريبية بعد وصوله مكان إقامة المباريات أمس الثلاثاء، والتي جرت في مدينة شنغماي التايلاندية".

وأوضح الموسوي، أن "المنتخب سيخوض مساء اليوم اخر وحداته التدريبية قبل الدخول في غمار منافسات ملك تايلاند الدولية بلقاء نظيره الهندي.

وكان مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، قد عد بطولة ملك تايلاند، فرصة جيدة لإعداد لاعبي المنتخب الذي يتأهب للمنافسات المقبلة التي سيخوض فيها مباريات الذهاب في العراق بعدما اختار ملعب البصرة الدولي كملعب له في التصفيات المزدوجة لكأس آسيا وكأس العالم.

واختار كاساس (23) لاعباً لبطولة ملك تايلاند، وهم جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، ريبين سولاقا، علي عدنان، ماسيس ارتين، فرانس ضياء، حسين علي، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، أمجد عطوان، اسامة رشيد، زيدان اقبال، امير العماري، بشار رسن، أحمد فرحان، إبراهيم بايش، اندريه السناطي، حسين علي، أيمن حسين، أمين الحموي، علي الحمادي، باشانغ عبدالله.