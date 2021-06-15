العراق ثانياً.. إيران تتصدر مجموعتها وتتأهل للمرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ ختم المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، مشواره في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ، بخسارة بهدف وحيد امام منتخب ايران.

وسجل لاعب المنتخب الإيراني سردار ازمون الهدف الوحيد في الدقيقة 35 من الشوط الأول لينتهي اللقاء بفوز إيران بهدف وحيد، وتأهل فريقا ايران والعراق للتصفيات الحاسمة رغم خسارة العراق.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من الجيز تاتاشيف حكم وسط من اوزبكستان يساعده تسابينكو اندري مساعد اول من اوزبكستان، وكانغ هونغ دو مساعد ثاني من كوريا الجنوبية، وكيم جونغ هيونغ من كوريا الجنوبية حكما رابعاً.

ونزل منتخبنا في لقاء اليوم بتشكيلة تألفت من جلال حسن لحراسة المرمى، وميثم جبار واحمد ابراهيم وسعد ناطق وعلاء مهاوي وعلي عدنان للدفاع، وصفاء هادي وامجد عطوان وهمام طارق وبشار رسن للوسط ومهند علي للهجوم.