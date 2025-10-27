العراق ثانيا في بطولة غرب آسيا لقصار القامة لكرة القدم

شفق نيوز- عمان

حقق المنتخب العراقي لقصار القامة لكرة القدم، يوم الاثنين، المركز الثاني لبطولة اتحاد غرب اسيا الأولى، وذلك بعد تعرضه لخسارة في نهائي البطولة من صاحب الارض والجمهور منتخب الاردن بنتيجة 5-2.

وقدم منتخب العراق اداء مميزاً في المباراة النهائية، حيث تمكن من تسجيل هدفين امام منتخب الاردن الذي يضم في صفوفه لاعبين ذو قامة اطول من اللاعبين الاخرين في البطولة.

وسجل هدفي المنتخب العراقي، اللاعبين تقي غانم وعلي عامر.

يذكر أن هذه النسخة هي الاولى من البطولة التي تنظم بشكل رسمي، وأقيمت برعاية مؤسسة اتحاد غرب اسيا لكرة القدم للتنمية، في الأردن.

وضمت البطولة أربعة منتخبات هي: منتخب الأردن (المستضيف)، منتخب العراق ( فريق شباب الخيرات) ، سوريا، ولبنان.

وجاء المنتخب العراقي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط (ليتأهل للنهائي)، فيما حل المنتخب السوري ثالثا برصيد 3 نقاط، والمنتخب اللبناني في المركز الأخير دون نقاط.