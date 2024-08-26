العراق ثانياً في بطولة آسيا للكيوكوشنغاي

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للكيوكوشنغاي، يوم الاثنين، الوسام الفضي فرقياً في بطولة آسيا الدولية التي جرت منافساتها في المملكة العربية السعودية بمشاركة 12 دولة وأكثر من 250 لاعباً.

وأحرز منتخب العراق المركز الثاني بحصوله على وساماً ذهبياً، وتسعة أوسمة فضية، وسبعة برونزية، ليأتي بعد المنتخب الكازاخستاني الذي توّج بالمركز الأول، أما المركز الثالث فكان من نصيب المنتخب الإيراني وبعده المنتخب السعودي رابعاً.

وشهدت البطولة حضور رئيس الاتحاد الدولي أنطونيو بنيرو وعدداً كبيراً من المسؤولين ورؤساء الاتحادات.