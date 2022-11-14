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العراق ثانياً في بطولة دولية للمصارعة 

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-14T10:11:56+0000
العراق ثانياً في بطولة دولية للمصارعة 

شفق نيوز/ توج العراق، اليوم الاثنين، بالمركز الثاني في بطولة "ابراهيم مصطفى" الدولية للمصارعة الحرة التي أقيمت في مصر.  

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البطولة أقيمت بمشاركة سبع دول في جمهورية مصر العربية وحصل مصارعو العراق فيها على المركز الثاني فرقياً برصيد ثمانية أوسمة متنوعة وسامين ذهبيين واربعة اوسمة فضية ووسامين برونزيين.

وحصل المصارع احمد صلاح على الوسام الذهبي بوزن ١٢٥ كغم والمصارع علي عصام بوزن ٧٠ كغم، فيما حصل على الاوسمة الفضية المصارع محمد الجواد وزن ٦٥ كغم، والمصارع عيسى عبد السلام وزن ٩٢ كغم والمصارع شهيد حسين وزن ٦١ كغم والمصارع قتيبة مصطفى وزن ٧٤ كغم.

 اما الوسامين البرونزيين فكانا من نصيب المصارع مصطفى صلاح وزن ٧٩ كغم والمصارع عبد الله اركان صبحي وزن ٦١  كغم، وشاركت في هذه البطولة سبع دول هي، مصر وغينيا بيساو والاكوادور والعراق والكويت وفلسطين وانكلترا ، يذكر ان ابطال العراق كانوا قد حصدوا في وقت سابق المركز الاول في بطولة العرب بالمصارعة الحرة والمركز الثاني بالمصارعة الرومانية .

 

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