العراق ثامناً بـ45 وساماً ملوناً في الدورة العربية بالجزائر

شفق نيوز/ حصد العراق 45 وساماً ملوناً ليحل في المركز الثامن في حصيلة مشاركات فرقه المختلفة في الدورة العربية المقامة في الجزائر.

وسبقت العراق ضمن الدول الـ15 المشاركة في البطولة كل من الجزائر وتونس والمغرب والاردن وسوريا ومصر وقطر.

وكانت أعلى نسبة حصل عليها العراق من الميداليات في مشاركته من خلال فعالية المصارعة حيث حصل على 18 ميدالية: 6 ذهبية، و9 فضية، و3 برونزية.

أما فعالية رفع الاثقال فحلت ثاني الالعاب العراقية التي حصلت على ميداليات، اذ كانت حصيلتها 9 ميداليات: 1 ذهبية، و6 فضية، و2 برونزية.

اما الملاكمة فحلت ثالثاً اذ حصلت على 6 ميداليات: 2 فضية، و4 برونزية.

بينما حصلت فعالية العاب القوى على 6 ميداليات: 1 فضية، و5 نحاسية.

وحصل منتخب الجودو على مداليتين برونزيتين، وبالمثل حصل منتخب كرة الطاولة.

كما حصل منتخب الكراتيه على ميدالية برونزية واحدة، وهي نفس حصيلة فريق الشطرنج.

بينما لم تحصل منتخبات الريشة الطائرة، وكرة اليد، وكرة السلة، والشراع والالعاب المائية والسباحة على اي وسام خلال المشاركة العربية.