العراق ثالث مجموعته.. تعرف على ترتيب منافسات الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ يحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في مجموعته الثانية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور الثالث ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء، وسيلاقي فيها العراق نظيره الفلسطيني في الساعة التاسعة والربع مساءً (21:15).

مواعيد المباريات بتوقيت بغداد

اليابان ضدّ السعودية، عند الساعة 1:35 عصراً.

كوريا الشمالية ضدّ الإمارات، عند الساعة 2 عصراً.

كوريا الجنوبية ضدّ الأردن، عند الساعة 2 عصراً.

قرغيزستان ضدّ قطر، عند الساعة 4:45 مساءً.

إندونيسيا ضدّ البحرين، عند الساعة 4:45 مساءً.

الكويت ضدّ سلطنة عُمان، عند الساعة 9.15 مساءً.

العراق ضدّ المنتخب الفلسطيني، عند الساعة 9.15 مساءً.

جدول الترتيب

المجموعة الأولى:

إيران: (19 نقطة، 9+).

أوزبكستان (16 نقطة، 4+).

الإمارات (10 نقاط، 6+).

قطر (10 نقاط، 3-).

قيرغيزستان (3 نقاط، 8-).

كوريا الشمالية (نقطتان، 8-).

المجموعة الثانية:

كوريا الجنوبية (15 نقطة، 7+).

الأردن (12 نقطة، 6+).

العراق (12 نقطة، 2+).

سلطنة عُمان (7 نقاط، 3-).

الكويت (5 نقاط، 6-).

المنتخب الفلسطيني (3 نقاط، 6-).

المجموعة الثالثة:

اليابان (19 نقطة، 22+)، ضمنت التأهل للمونديال.

أستراليا (10 نقاط، 5+).

السعودية (9 نقاط، 2-).

إندونيسيا (6 نقاط، 7-).

البحرين (6 نقاط، 7-).

الصين (6 نقاط، 11-).