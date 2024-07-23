العراق ثالثاً في منافسات الجولة العالمية الثالثة بتنس كرة القدم

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق الوطني للسيدات بتنس كرة القدم الوسام النحاسي، في الجولة العالمية الثالثة ضمن منافسات فعالية TEQBALL, التي اختتمت اليوم الثلاثاء في الصين بمشاركة 32 منتخبا .

وتصدر العراق مجموعته بعد أن حقق نتأئج جيدة ، أسفرت عن فوز زوجي السيدات على منتخبات الصين وهونغ كونغ والصين تايبيه ليتأهل بذلك إلى دور ربع النهائي.

وحقق منتخب سيدات العراق فوزا مستحقا على المنتخب الفيتنامي، ليتاهل الى الدور نصف النهائي، واستطاع التغلب في دور نصف النهائي على المنتخب الصيني للمرة الثانية بعد ان واجهه وتغلب عليه في دور المجموعات.

وتعرض المنتخب العراقي إلى الخسارة الوحيدة في البطولة أمام المنتخب التايلندي الذي يعد من أقوى المنتخبات في اللعبة.

يذكر أن منتخب تايلاند أحرز الوسام الذهبي فيما حقق المنتخب الهنغاري الوسام الفضي وكان الوسام النحاسي من نصيب منتخبنا.