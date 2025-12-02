العراق ثالثاً في بطولة غرب آسيا لكرة القدم للسيدات

شفق نيوز- بغداد

حصل منتخب سيدات العراق لكرة القدم على المركز الثالث بعد فوزه على منتخب السعودية بركلات الترجيح، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة غرب آسيا التاسعة بمدينة جدة السعودية.

وجرت المباراة على الملعب الرديف للملك عبد الله بمدينة جدة السعودية عند الساعة 4:45 مساءً، وانتهى الوقت الإصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح حيث فاز المنتخب العراقي بنتيجة 4-2.

وتقام بطولة غرب آسيا للسيدات بمشاركة منتخبات العراق والسعودية والأردن والإمارات وفلسطين ولبنان، ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي السعودية والإمارات.

وكان المنتخب العراقي للسيدات فقد فرصة التواجد في المباراة النهائية للبطولة بعد خسارته أمام المنتخب الأردني بثلاثية نظيفة يوم أمس الأول الأحد في نصف النهائي.

وكان منتخب سيدات العراق قد خسر أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الأولى من البطولة، فيما فاز على نظيره الإماراتي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.