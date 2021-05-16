العراق.. تعرف على نتائج 12 مباراة في الدوري المؤهل للممتاز

شفق نيوز / جرت يوم الأحد، 12 مواجهة ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية ضمن دوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز للموسم المقبل.

وأسفرت نتائج هذا اليوم، عن فوز فريق نادي الصناعة على فريق نادي بابل 1 – 0، وفوز فريق نادي الرمادي على فريق نادي الصليخ 3 – 1 وفوز فريق نادي سامراء على فريق نادي ديالى 2 – 1.

كما وفاز فريق نادي الناصرية على فريق نادي دهوك 2 – 1، وفريق نادي المرور على فريق نادي أكاد 2 – 1، وفريق نادي الاتفاق على فريق نادي البيشمركة 1 – 1.

بينما أسفرت نتائج مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري الدرجة الأولى للموسم، عن تعادل فريق الدفاع المدني مع فريق كربلاء بدون أهداف، وفوز فريق سوق الشيوخ على فريق الجنسية بهدف دون رد.

في حين فاز فريق الحسين على فريق الشرقاط بهدفين دون رد، وفاز فريق نوروز على فريق غاز الشمال بهدف نظيف، وفاز فريق عفك على فريق الجيش بهدف نظيف، وفاز فريق العلم على فريق برايتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.