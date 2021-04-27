العراق: تسمية الكويت بديلا عن البصرة لاستضافة خليجي 25 ليس مقلقا

شفق نيوز/ اكدت وزارة الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء، ان الكويت ستكون بديلة للعراق في حال حدوث أي طارىء في استضافة خليجي 25.

وفيما بينت ان تسمية البديل ليست مقلقا كما يتوقع البعض، مشيرة إلى انه اجراء معمول به في كل نسخ الخليج السابقة.

وقال أحمد عودة الموسوي مدير دائرة التدريب البدني والرياضة بالوزارة لوكالة شفق نيوز؛ ان الكويت ستكون بديلة في حال تعثر اقامة البطولة الخليجية بالعراق لاسامح الله"، مؤكداً ان "التسمية غير مقلقة لأن ذلك سياق متبع، لاسيما ان العراق انجز كل المتطلبات الخاصة بالبطولة وقد لمست اللجنة والمتابعين ذلك وترجموها في تقاريرهم حول جاهزية البصرة.

واوضح الموسوي؛ ان الامانة العامة للاتحاد الخليجي سيشكل لجنة جديدة لمراقبة عملنا وإبداء الملاحظات حول مراحل الجاهزية والانجاز التام.

وأوضح أن دعما حكوميا وجهودا جبارة من قبل الحكومة العراقية وكل الجهات ذات العلاقة لإنجاز الملاحظات المتبقية لتجهيز البصرة لتكون متهيئة بالكامل لاحتضان العرس الخليجي الذي سيحدد موعده لاحقاً مع ان الوقت المتعارف عليه هو نهاية شهر كانون الأول وبداية كانون الثاني من كل بطولة ، مبينا ان الحكومة العراقية رصدت مبالغ طائلة لتجهيز البصرة لخليجي 25.

وتابع الموسوي؛ أن الوزارة ستبدأ بتشكيل لجان عليا لإكمال كل المتطلبات الخاصة بالبنى التحتية الخاصة لاستضافة خليجي 25 التي تقرر إقامتها في البصرة.