العراق تاسعاً في بطولة العالم للكرة الطائرة من وضع الجلوس

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية، يوم الخميس، ان منتخب العراق للكرة الطائرة من وضع الجلوس جاء بالمركز التاسع على مستوى العالم.

وقال رئيس اللجنة عقيل حميد، لوكالة شفق نيوز، ان "منتخبنا الوطني للكرة الطائرة من وضع الجلوس تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الكرواتي بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد".

واضاف ان "المباراة جاءت ضمن المباريات الترتيبية لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة من وضع الجلوس الجارية حالياً في البوسنة".

واشار الى ان "الفوز بمباراة اليوم يكون منتخب العراق للعبة قد احرز المركز التاسع في بطولة العالم التي شارك فيها ستة عشر منتخبا يمثلون مختلف القارات".