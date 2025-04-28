العراق بطلاً لموسم قفز الحواجز للخيول

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الاثنين، تتويج الفارس العراقي، زيد محمد النجيفي، بطلاً لموسم قفز الحواجز في المملكة العربية السعودية.

وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد ستة أشهر من المنافسة "القوية والمثيرة"، حقق الفارس العراقي زيد محمد النجيفي "إنجازاً تاريخياً" بتتويجه بطلاً لموسم قفز الحواجز لعام 2024-2025، في ختام الموسم الذي أقيم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان، فقد نجح النجيفي في خطف لقب "بطل الموسم" بفارق 79 نقطة فقط، بعدما تصدر الترتيب العام برصيد 3887.6 نقطة، متفوقاً على الفارس السعودي سعد العجمي الذي حل ثانياً بمجموع نقاط بلغ 3758.9 نقطة، في موسم شهد منافسة شرسة حتى الجولات الأخيرة.

وأشارت اللجنة الأولمبية، إلى أن النجيفي أثبت خلال هذا الموسم امتلاكه لمقومات البطل الحقيقي، من قوة الأداء والثبات تحت الضغط إلى التحضير الذهني والبدني العالي، وهو ما يعكس جهود مدربه القدير عبد الرحمن الخماش في صقل مهاراته وتأهيله لهذه المحطة المهمة.