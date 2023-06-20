العراق بطلاً لغرب آسيا الأولمبية على حساب إيران

شفق نيوز/ توج المنتخب العراقي بلقب غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، بفوزه على نظيره الإيراني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد حضوراً جماهيراً كبيراً.

انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين 1-1، حيث سجل المنتخب الايراني عن طريق حسين كودرزي في الدقيقة 31، وجاء هدف التعديل للعراق عن طريق حسين عبد الله لاوندي في الدقيقة الثانية من الوقت الاضافي للشوط الاول.

وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى صافرة الحكم معلناً عن نهاية المباراة وذهابها لركلات الترجيح وتنتهي لصالح المنتخب العراقي لاول مرة للمنتخبات الاولمبية.