العراق بالمستوى الثاني في قرعة كاس آسيا تحت 23 سنة

شفق نيوز/ حدد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مستويات منتخباته المتأهلة الى النهائيات في قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 24.

ووضع الاتحاد الآسيوي في المستوى الاول منتخبات، قطر، السعودية، أوزبكستان، اليابان.

وحدد المستوى الثاني بمنتخبات استراليا، العراق، فيتنام، كوريا الجنوبية.

بينما حدد المستوى الثالث منتخبات تايلاند، الإمارات، الأردن، الكويت.

فيما حدد المستوى الرابع منتخبات طاجيكستان، ماليزيا، إندونيسيا، الصين. وستتأهل ثلاثة منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد والرابع يلعب ملحق مع منتخب غينيا.

وأقيمت مباريات التصفيات من خلال ثلاث جولات في الفترة من 6 إلى 12 أيلول الجاري، حيث تم توزيع المنتخبات المشاركة على 11 مجموعة تقام مبارياتها بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

وتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.

وتقام النسخة السادسة في تاريخ البطولة خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024.