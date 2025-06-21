العراق بالمجموعة الأولى.. إعلان قرعة البطولة العربية للتنس للناشئين

شفق نيوز/ وضعت قرعة البطولة العربية للتنس للناشئين تحت 12 سنة التي تنطلق منافساتها يوم غد الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، العراق في المجموعة الأولى من البطولة.

وقال رئيس الاتحاد سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن القرعة أوقعت منتخب العراق في المجموعة الأولى، إلى جانب كل من منتخبات تونس، ومصر 2، ولبنان.

واضاف العگيلي، أن منتخب العراق يشارك على النفقة الخاصة بلاعبين هما: حسام كريم وعلي سيف، بقيادة المدرب كريم خيري.

وأوضح، أن البطولة تشهد مشاركة 8 منتخبات يمثلون 7 دول عربية، حيث جاءت القرعة على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: العراق، وتونس، ومصر 2، ولبنان.

المجموعة الثانية: الجزائر، ومصر 1، والسعودية، والبحرين.

وبين العگيلي، أن المنتخب العراقي يسعى إلى تحقيق نتائج مميزة خلال البطولة التي تجمع أفضل اللاعبين العرب في التنس.