العراق بالمجموعة الرابعة.. الاتحاد العربي لكرة القدم يحدد موعد انطلاق بطولة العرب

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تحديد موعد إقامة بطولة كأس العرب المقررة نهاية العام الحالي.

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة بطولة العرب لكرة القدم للمدة من 1 كانون الأول/ ديسمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 2025.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في كأس العرب قطر 2025 في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات الجزائر وليبيا والأردن.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات المغرب والسعودية وعمان وفلسطين، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس وقطر والبحرين والكويت.

وفي المجموعة الثالثة جاءت كل من منتخبات مصر والإمارات العربية وسوريا وأخيراً المنتخب اليمني.