العراق بالطقم الأبيض في مواجهة الكويت

شفق نيوز/ عقدَ، مساء اليوم الخميس في فندق الموڤمبيك، المؤتمرُ الفنيّ لمباراة المنتخب العراقي، ونظيره الكويتي الودية التي سيحتضنها ملعب الميناء الأولمبي يوم غدٍ الجمعة في الساعةِ الثالثة عصراً.

ومثّل الجانب العراقي كل من المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الإعلامي محمد عماد، وتم تحديد الطقم الأبيض الكامل لأسود الرافدين، بينما يرتدي المنتخب الكويتي الطقم الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حراس المنتخبين الأصفر (العراق) والأخضر (الكويت).

واتفقَ الجانبان على أن تكون التبديلات مفتوحةً، وعلى مدار ثلاثة (توقفات).