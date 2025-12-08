العراق بالزي الأخضر بمواجهة الجزائر في كأس العرب

شفق نيوز - بغداد

‏عقد اليوم المؤتمر الفني الخاص بمباراة العراق والجزائر المقرر إقامتها مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب الجارية في قطر حاليا.

وسيرتدي المنتخب الوطني العراقي اللون الأخضر في مباراة، بينما يظهر حارس المرمى باللون الأصفر، بينما سيرتدي المنتخب الجزائري في لقاء يوم غد الزي الأبيض .

ويتصدر العراق المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط بعد خوض جولتين، يليه المنتخب الجزائري بأربع نقاط، ثم السودان بنقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب البحرين الترتيب دون نقاط.