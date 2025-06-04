العراق بالزي الأبيض وكوريا بالأحمر في مواجهة البصرة

شفق نيوز/ عُقد في فندق الموفنبيك بمدينة البصرة، اليوم الأربعاء، المؤتمر الفني لمباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الكوري الجنوبي، المقررة غداً الخميس ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجرى خلال المؤتمر، الذي حضره مشرف المباراة ومُقيّم الحكام والمنسق الإعلامي وممثلو المنتخبين، استعراض كافة الترتيبات الفنية للمواجهة المرتقبة.

وتم اعتماد الأطقم الرسمية، حيث سيرتدي منتخب العراق الزي الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر، في حين سيلعب المنتخب الكوري الجنوبي بالزي الأحمر الكامل، وحارس مرماه سيرتدي الطقم الأخضر.

وتقام المباراة على ملعب البصرة الدولي، عند الساعة التاسعة والربع من مساء الخميس بتوقيت بغداد.